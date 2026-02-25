Скидки
Трейлер комедии «Новая тёща» с Гариком Харламовым — премьера 5 марта

Трейлер комедии «Новая тёща» с Гариком Харламовым — премьера 5 марта
Кинокомпании «ТЕМП» и Berg Sound представили трейлер фильма «Новая тёща». Продолжение комедии «Тёща» 2023 года выйдет в российском прокате 5 марта.

Видео доступно во VK-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «ТЕМП»/Berg Sound.

Действие картины разворачивается спустя шесть лет после первой части. Главному герою Виктору приходится терпеть строгие порядки новой тёщи. Его жизнь становится ещё хуже, когда к нему внезапно приезжает его брат-близнец Тоха.

Главную роль вновь исполнил знаменитый комик Гарик Харламов. Вместе с ним в фильме снялись Сергей Бурунов («Бременские музыканты»), Мария Аронова («Я делаю шаг»), Катерина Ковальчук («Любовь зла») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Аскар Узабаев.

