В марте в PS Plus добавят Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25, TES Online и Slime Rancher 2
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в марте 2026 года. Все игры можно будет забрать с 3 марта по 6 апреля.
В этот раз в сервис добавят четыре проекта: PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 и The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road.
Фото: Sony
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2026 года
- PGA Tour 2K25 — актуальная часть симулятора гольфа от студии HB Studios.
- Monster Hunter Rise — экшен от студии Capcom про охоту на различных монстров.
- Slime Rancher 2 — милое приключение о приручении слаймов.
- The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road - дополнение для сетевой The Elder Scrolls.
Материалы по теме
Комментарии