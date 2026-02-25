Скидки
Бесплатные игры PS Plus Essential на март 2026 — Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25, TES Online и Slime Rancher 2

В марте в PS Plus добавят Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25, TES Online и Slime Rancher 2
Комментарии

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в марте 2026 года. Все игры можно будет забрать с 3 марта по 6 апреля.

В этот раз в сервис добавят четыре проекта: PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 и The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2026 года

  • PGA Tour 2K25 — актуальная часть симулятора гольфа от студии HB Studios.
  • Monster Hunter Rise — экшен от студии Capcom про охоту на различных монстров.
  • Slime Rancher 2 — милое приключение о приручении слаймов.
  • The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road - дополнение для сетевой The Elder Scrolls.
