Resident Evil 9: Requiem протестировали на 34 видеокартах

Издание TechPowerUp протестировало предстоящий хоррор Resident Evil 9: Requiem на 34 видеокартах. Авторы попробовали применить разные настройки графики и оценили производительность игры.

Так, лучше всего проект работает на видеокарте RTX 5090 — с ней игра запускается в разрешении 4К, с производительностью около 120 кадров в секунду. На втором месте расположилась RTX 4090, которая выдаёт 80 FPS при максимальных настройках графики. Для стабильных 60 кадров в секунду понадобится RTX 4080.

Фото: TechPowerUp

Для плавной игры при разрешении 1440p понадобиться RTX 3060 Ti.

Фото: TechPowerUp

В 1080p для комфортных 60 FPS можно использовать RTX 3060.

Фото: TechPowerUp

Resident Evil: Requiem выйдет уже 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. События девятой части развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу. В этот момент в игру вступает Леон Кеннеди, знакомый фанатам серии по RE2 и RE4.

Что пишут критики про новую часть Resident Evil:
