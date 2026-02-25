Скидки
Компания Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S26

Компания Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S26
25 февраля компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S26. Устройства уже доступны для предзаказов.

Базовая модель S26 оснащена 6,30-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X, с разрешением Full HD. При этом версия S26+ получила 6,7 дюймовый экран с разрешением Quad HD. Дисплеи обоих смартфонов поддерживают частоту обновление до 120 Гц. Гаджеты также работают на процессоре Samsung Exynos 2600, с частотой 3,8 ГГц. Старшая модель линейки, смартфон Galaxy S26 Ultra получил восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Фото: Samsung

Смартфоны S26 оснащены одинаковым набором камер, с возможностью съёмки в 50 мегапикселей. Старшая модель Ultra имеет сенсор в 200 мегапикселей, с двукратным зумом.

Новые устройства Samsung также получили различные возможности взаимодействия с искусственным интеллектом. Так, Galaxy S26 поддерживают работу с AI-ассистентами, такими как Gemini и Perplexity. Кроме того, устройства получили инструменты редактирования на основе ИИ, которые могут корректировать изображения прямо на самом смартфоне.

Цены на новые смартфоны Samsung в России:
Раскрыты официальные цены на смартфоны Samsung Galaxy S26 в России
