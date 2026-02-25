Компания Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S26

25 февраля компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S26. Устройства уже доступны для предзаказов.

Базовая модель S26 оснащена 6,30-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X, с разрешением Full HD. При этом версия S26+ получила 6,7 дюймовый экран с разрешением Quad HD. Дисплеи обоих смартфонов поддерживают частоту обновление до 120 Гц. Гаджеты также работают на процессоре Samsung Exynos 2600, с частотой 3,8 ГГц. Старшая модель линейки, смартфон Galaxy S26 Ultra получил восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Фото: Samsung

Смартфоны S26 оснащены одинаковым набором камер, с возможностью съёмки в 50 мегапикселей. Старшая модель Ultra имеет сенсор в 200 мегапикселей, с двукратным зумом.

Новые устройства Samsung также получили различные возможности взаимодействия с искусственным интеллектом. Так, Galaxy S26 поддерживают работу с AI-ассистентами, такими как Gemini и Perplexity. Кроме того, устройства получили инструменты редактирования на основе ИИ, которые могут корректировать изображения прямо на самом смартфоне.