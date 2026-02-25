Скидки
Эпичный постер фильма «Мортал Комбат 2» — премьера 8 мая

Эпичный постер фильма «Мортал Комбат 2» — премьера 8 мая
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. представила новый постер фильма «Мортал Комбат 2». Лента по мотивам культовой серии видеоигр выйдет в мировой прокат уже 8 мая.

Фото: Warner Bros.

В «Мортал Комбат 2» чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана.

Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.

Комментарии
