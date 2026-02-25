Скидки
Вышел большой трейлер фильма «Мортал Комбат 2» — релиз 8 мая

Вышел большой трейлер фильма «Мортал Комбат 2» — релиз 8 мая
Кинокомпания Warner Bros. представила большой трейлер фильма «Мортал Комбат 2». Экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировых кинотеатрах уже 8 мая.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В «Мортал Комбат 2» чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.

Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.

