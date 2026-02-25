Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самсунг Гэлэкси С26 в России — цена, цвета, дата выхода, сколько стоит, когда выйдет

Раскрыты официальные цены на смартфоны Samsung Galaxy S26 в России
Комментарии

25 февраля компания Samsung представила Galaxy S26 — новую линейку флагманских смартфонов. Гаджеты совсем скоро появятся и в России — предзаказы уже открылись у отечественных ритейлеров.

Базовая версия S26 на 256 ГБ обойдётся в 89 990 рублей, а максимальная версия S26 Ultra на 1 ТБ памяти стоит 189 990 рублей. Полноценные продажи должны начаться уже в начале марта.

Цены на Samsung Galaxy S26 в России

  • Galaxy S26 на 12/256 ГБ — 89 990 рублей;
  • Galaxy S26 на 12/512 ГБ — 104 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S26+ в России

  • Galaxy S26+ на 12/256 ГБ — 104 990 рублей;
  • Galaxy S26+ на 12/512 ГБ — 119 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S26 Ultra в России

  • Galaxy S26 Ultra на 12/256 ГБ — 124 990 рублей;
  • Galaxy S26 Ultra на 12/512 ГБ — 144 990 рублей;
  • Galaxy S26 Ultra на 12/1024 ГБ — 189 990 рублей.

Все три модели будут поставляться в четырёх цветах: белый, чёрный, голубой, и тёмно-фиолетовый.

Материалы по теме
Когда смартфон перестаёт быть хрупким: обзор REDMI Note 15 Pro+ 5G
Когда смартфон перестаёт быть хрупким: обзор REDMI Note 15 Pro+ 5G
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android