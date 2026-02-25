Раскрыты официальные цены на смартфоны Samsung Galaxy S26 в России

25 февраля компания Samsung представила Galaxy S26 — новую линейку флагманских смартфонов. Гаджеты совсем скоро появятся и в России — предзаказы уже открылись у отечественных ритейлеров.

Базовая версия S26 на 256 ГБ обойдётся в 89 990 рублей, а максимальная версия S26 Ultra на 1 ТБ памяти стоит 189 990 рублей. Полноценные продажи должны начаться уже в начале марта.

Цены на Samsung Galaxy S26 в России

Galaxy S26 на 12/256 ГБ — 89 990 рублей;

Galaxy S26 на 12/512 ГБ — 104 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S26+ в России

Galaxy S26+ на 12/256 ГБ — 104 990 рублей;

Galaxy S26+ на 12/512 ГБ — 119 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S26 Ultra в России

Galaxy S26 Ultra на 12/256 ГБ — 124 990 рублей;

Galaxy S26 Ultra на 12/512 ГБ — 144 990 рублей;

Galaxy S26 Ultra на 12/1024 ГБ — 189 990 рублей.

Все три модели будут поставляться в четырёх цветах: белый, чёрный, голубой, и тёмно-фиолетовый.