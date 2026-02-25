«Я вернусь». Нурлан Сабуров — о запрете на въезд в Россию на 50 лет

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров дал свой первый концерт после запрета на въезд в Россию сроком на 50 лет. Блогер выступил в Таиланде, где в том числе прокомментировал ситуацию на публику.

Сперва ведущий передачи «Что было дальше» поблагодарил Ксению Собчак за поддержку и отшутился, что отныне его стендапы будут сугубо патриотическими. При этом Сабуров планирует обязательно вернуться в Россию.

Респект Собчак за защиту, но скажу честно: «Не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придётся давать на пятом кольце Сатурна». Думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. 50 лет. Я что, Дракула? Вернусь, поэтому сразу заявляю: «Отныне у меня будут суперпатриотические выступления».

6 февраля сообщалось, что Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково. Причиной запрета на въезд названы нарушения миграционного и налогового законодательства РФ. Сам блогер на выступлении отметил, что во время задержания каждый второй полицейский подходил сфотографироваться.