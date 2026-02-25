Скидки
PARIVISION вылетела с DreamLeague Season 28 по Dota 2, проиграв пять матчей подряд

PARIVISION вылетела с DreamLeague Season 28 по Dota 2, проиграв пять матчей подряд
Команда PARIVISION завершает борьбу на DreamLeague Season 28 по Dota 2. В пятом туре второго группового этапа коллектив уступил Team Liquid со счётом 1:2, лишившись математических шансов на выход в следующую стадию.

Для российского состава это пятое поражение подряд в группе. Несмотря на вылет, PARIVISION предстоит доиграть оставшиеся матчи, ближайший из которых пройдёт 26 февраля с Team Falcons.

Team Liquid, напротив, гарантировала себе место в плей-офф с идеальной статистикой 5-0. Накануне европейцы прервали 31-матчевую победную серию Aurora Gaming. Следующим соперником лидера группы станет MOUZ.

DreamLeague Season 28 завершится 1 марта, призовой фонд составляет $ 1 млн. На турнире выступают 16 коллективов.

