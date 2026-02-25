Скидки
У клуба 3DMAX украли около € 1 млн — деньги были предназначены для игроков

У клуба 3DMAX украли около € 1 млн — деньги были предназначены для игроков
Team 3DMAX на PGL Cluj-Napoca 2026
Комментарии

Генеральный директор французской киберспортивной организации Team 3DMAX Стефан Понс сообщил о крупном финансовом скандале. В интервью он признался, что бывший партнёр клуба похитил сумму, близкую к € 1 млн.

Понс отметил, что обнаружил «аномальные движения» средств вскоре после прихода на должность и заблокировал счета, но часть денег уже исчезла. В том числе были украдены доходы с продажи внутриигровых стикеров CS 2.

Речь идёт обо всех доходах команды, включая поступления от стикеров, которые «исчезли». В настоящее время ведётся судебное разбирательство. Сумма шестизначная, близкая к семизначной. Тем не менее я взял на себя обязательство совместно с владельцем клуба полностью покрыть эту недостающую сумму перед игроками. Мне нужно было время, возможно, много времени, чтобы найти решения. Мы уже близки к цели и вскоре сможем поделиться хорошими новостями на этот счёт.
PARIVISION вошла в топ-5 лучших команд мира по CS 2, сместив Team Spirit — рейтинг HLTV
