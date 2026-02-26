Скидки
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из-за лутбоксов в CS 2 и Dota 2

Комментарии

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против компании Valve, обвинив её в организации незаконных азартных игр. В заявлении генпрокурора Летиции Джеймс утверждается, что система лутбоксов в играх Counter-Strike 2 и Dota 2 работает по принципу игровых автоматов, поощряя игроков тратить деньги ради шанса получить редкие предметы.

Джеймс подчеркнула, что подобные механики вызывают зависимость, особенно у несовершеннолетних. В иске приводятся примеры случаев, когда дети использовали кредитные карты родителей для покупки внутриигровых кейсов.

Valve заработала миллиарды долларов, позволяя детям и взрослым незаконно играть в азартные игры… Эти функции вызывают привыкание, вредны и незаконны, и мой офис подаёт в суд, чтобы остановить незаконное поведение Valve и защитить жителей Нью-Йорка.

Прокуратура требует от Valve прекратить использование механик, нарушающих законы штата, вернуть незаконно полученные доходы и выплатить штраф.

