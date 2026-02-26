«Самый масштабный проект в моей карьере»: Дэвид Харбор — о «Мстителях: Судный день»

Актёр Дэвид Харбор в интервью рассказал, что сравнил масштабы пятого сзеона «Очень странных дел» и «Мстителей: Судный день». В первом он играл шерифа Джима Хоппера, а во втором — Красного Стража.

По словам Харбора, он думал, что пятый сезон сериала точно долгое время будет самым масштабным проектом, в котором он снимался, но на деле это оказалось не так.

Фильм очень масштабный, я думал, что пятый сезон «Очень странных дела» станут самым грандиозным проектом. Но как раз «Мстители», пожалуй, самый масштабный проект в моей карьере.

Мировая премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом.