Руководителям Disney понравились «Мстители: Судный день»
По данным журналистов Variety, руководство Disney отсмотрело «Мстителей: Судный день». Как сообщается, боссы компании остались довольны увиденным и уверены, что картина понравится фанатам.
Также сообщается, что компании-конкуренты считают, что это будет самый кассовый фильм года. Притом свои прогнозы они пока не строят, но уверены в успехе ленты.
Мировая премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. Потом события «Судного дня» приведут к «Мстителям: Секретные войны».
