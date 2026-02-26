Скидки
Появился новый кадр второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Издание Collider опубликовало новый кадр из второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На нём можно увидеть Мэтта Мёрдока в костюме героя.

Новый кадр из второго сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново»

Фото: Disney

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон шоу вышел весной 2025 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. В продолжении также появятся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер, а также звезда «Крика» Мэттью Лиллард.

Продолжение супергеройского экшена стартует 24 марта в онлайн-кинотеатре Disney+.

