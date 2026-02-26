Скидки
Данте с любимыми пушками — в отрывке из второго сезона аниме Devil May Cry

Netflix опубликовал отрывок из второго сезона аниме Devil May Cry. В нём показали Данте, который демонстрирует свои любимые пушки — Эбони и Эйвори.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля 2025 года. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

Продолжение анимационного сериала выйдет на Netflix 12 мая. Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

