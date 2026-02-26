Скидки
Вышел отрывок «Нормала» — боевика с Бобом Оденкёрком в главной роли

Вышел отрывок «Нормала» — боевика с Бобом Оденкёрком в главной роли
Издание IGN опубликовало отрывок из фильма «Нормала». Это боевик со звездой «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкёрком в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Magnolia Pictures.

Сюжет картины рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка и, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.

Главные роли, помимо Оденкёрка, сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года») и Брендан Флетчер («Выживший»). Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом, одним из создателей «Джона Уика».

