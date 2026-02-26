Вышел новый трейлер игры 007: First Light про Джеймса Бонда

Издание IGN поделилось новым эксклюзивным трейлером игры 007: First Light про Джеймса Бонда. В нём — погони, взрывы, культовая музыкальная тема агента 007 и прочее.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IO Interactive.

Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях. В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.