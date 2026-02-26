Вышел новый трейлер игры 007: First Light про Джеймса Бонда
Поделиться
Издание IGN поделилось новым эксклюзивным трейлером игры 007: First Light про Джеймса Бонда. В нём — погони, взрывы, культовая музыкальная тема агента 007 и прочее.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IO Interactive.
Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях. В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.
Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
10:35
-
10:14
-
09:39
-
09:04
-
08:38
-
07:54
-
07:18
-
06:59
-
00:12
- 25 февраля 2026
-
22:49
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:29
-
21:18
-
21:15
-
20:56
-
20:27
-
19:59
-
19:38
-
19:27
-
18:57
-
18:43
-
18:22
-
17:53
-
17:30
-
16:54
-
16:27
-
15:56
-
15:33
-
15:21
-
15:00
-
14:38
-
14:12
-
14:05