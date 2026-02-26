Скидки
Пак Чхан-ук станет президентом жюри Каннского кинофестиваля 2026 года

Пак Чхан-ук станет президентом жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
По данным Deadline, культовый режиссёр Пак Чхан-ук, снявший в том числе «Олдбоя» и недавний «Метод исключения», назначен главной жюри Каннского кинофестиваля 2026 года.

Президент кинофестиваля Айрис Кноблох и директор Тьерри Фремо объяснили выбор постановщика на такую важную обязанность следующим.

Изобретательность Пак Чхан-ука, его визуальное мастерство и способность передавать многогранные характеры женщин и мужчин со странными судьбами подарили современному кинематографу поистине незабываемые моменты.

Каннский кинофестиваль в этом году пройдёт с 12 по 23 мая. Будет основноая программа и другие — как и всегда.

