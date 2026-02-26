Скидки
Датамайнер советует не играть в CS 2 неделю после матча с читером

Датамайнер МОЛЕКУРЯТНИК порекомендовал игрокам в Counter-Strike 2 временно избегать соревновательного режима, если в их команде забанили читера. По его словам, система VAC Live может наложить скрытые ограничения на случайных союзников нарушителя.

Он предупредил, что античит сейчас работает крайне агрессивно и непредсказуемо.

Если вашу команду забанили из-за подозрений товарища, вам следует избегать соревновательных игр в течение следующих 7-8 дней и играть в других режимах… Система может наброситься на вас без всякой причины и забанить. Да, так сейчас обстоят дела.

Предполагается, что недельная пауза поможет избежать снижения фактора доверия и ошибочных блокировок. Сама Valve традиционно не комментирует работу своего анти-чита.

