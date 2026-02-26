Скидки
Фанаты CS 2 чаще всего играют в League of Legends и Minecraft — исследование

Фанаты CS 2 чаще всего играют в League of Legends и Minecraft — исследование
Портал Esports Charts провёл опрос среди посетителей StarLadder Budapest Major 2025 и выяснил, какие игры предпочитают поклонники Counter-Strike. Оказалось, что аудитория шутера Valve не ограничивается одной дисциплиной.

Самой популярной игрой среди фанатов CS 2 стала League of Legends — ей увлекаются 37% респондентов. На втором месте неожиданно оказался Minecraft (23,6%), обогнав даже прямых конкурентов вроде Valorant и Dota 2 (по 16%).

Лишь 3,4% опрошенных заявили, что играют исключительно в Counter-Strike. Исследование подтверждает, что киберспортивное сообщество активно интересуется разными жанрами, от MOBA до «песочниц» и королевских битв.

Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из-за лутбоксов в CS 2 и Dota 2
