Съёмки фильма «Мумия 4» с Бренданом Фрейзером стартуют в августе этого года
Один из режиссёров новой «Мумии» с Бренданом Фрейзером рассказал, что съёмки фильма планируют начать в августе этого года. Точную дату при этом не называют, так как планы могут измениться.
Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях. В 2017 году Universal попыталась возродить франшизу с Томом Крузом в главной роли, однако фильм получил смешанные отзывы и едва отбил свой бюджет.
Четвёртая часть серии выйдет в мировой прокат 19 мая 2028 года. Вместе с Фрейзером к своей роли вернётся Рэйчел Вайс.
