Team Vitality и Enterprise Esports стали чемпионами на EMEA Clash 2026 по Valorant

Завершился турнир VALORANT EMEA Clash 2026, в котором сражались команды из партнёрской лиги и региональных Challengers. Главной особенностью чемпионата стало наличие двух параллельных сеток, Alpha и Omega, в каждой из которых определился свой победитель.

Чемпионом сетки Omega стала команда Team Vitality, за которую выступают россияне Тимофей Chronicle Хромов и Никита Derke Сирмитев. В финале коллектив разгромил UCAM Esports со счётом 2:0 (13:6 на Haven и 13:7 на Corrode).

В сетке Alpha триумф праздновала чешская организация Enterprise Esports, одолевшая турецкий клуб FUT Esports (2:0). Оба победителя получили по € 7500.