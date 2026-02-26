Вышла вторая половина четвёртого сезона «Бриджертонов»
Сегодня на Netflix стала доступна вторая половина четвёртого сезона «Бриджертонов». Все эпизоды нового сезона уже можно посмотреть на сервисе, но в России он не работает.
Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятили второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем стала его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха). Первая часть сезона уже доступна, а ещё четыре серии выйдут в следующий четверг.
«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу уже продлили на пятый и шестой сезоны.
