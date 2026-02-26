Скидки
Начались съёмки сериала «Капитанская дочка» по повести Пушкина

Начались съёмки сериала «Капитанская дочка» по повести Пушкина
Онлайн-кинотеатр «Кион» и телеканал «Россия» объявили о старте производства сериала «Капитанская дочка». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на стримингах и по телевидению.

«Капитанская дочка» — экранизация одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. События проекта развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт с ещё одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссером сериала выступит Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу»). Главные роли в сериале сыграют Олег Савостюк («Маме снова 17»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Евгений Ткачук («Роднина») и Егор Корешков («Волшебник Изумрудного города»).

