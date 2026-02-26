Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финальный трейлер комедии «Жемчуг» про поездку в Индию — премьера 12 марта

Финальный трейлер комедии «Жемчуг» про поездку в Индию — премьера 12 марта
Комментарии

Кинокомпания «Каро Премьер» представила финальный трейлер фильма «Жемчуг». Комедийную драму можно будет посмотреть в кинотеатрах России уже 12 марта.

Видео доступно во VK-канале Каро Премьер. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Будущая лента расскажет историю Романа и Елены, которые берут в семью Марту – девочку с непростым характером. Но её приезд только осложняет ситуацию. Супруги решают отправиться в Индию, чтобы исполнить мечту девочки.

Главные роли в ленте сыграли Светлана Ходченкова («Маме снова 17»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Сергей Гилёв («Кентавр») и Дарья Полунеева («Хозяин»). Режиссёром выступил Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).

Материалы по теме
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android