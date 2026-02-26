Финальный трейлер комедии «Жемчуг» про поездку в Индию — премьера 12 марта

Кинокомпания «Каро Премьер» представила финальный трейлер фильма «Жемчуг». Комедийную драму можно будет посмотреть в кинотеатрах России уже 12 марта.

Видео доступно во VK-канале Каро Премьер. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Будущая лента расскажет историю Романа и Елены, которые берут в семью Марту – девочку с непростым характером. Но её приезд только осложняет ситуацию. Супруги решают отправиться в Индию, чтобы исполнить мечту девочки.

Главные роли в ленте сыграли Светлана Ходченкова («Маме снова 17»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Сергей Гилёв («Кентавр») и Дарья Полунеева («Хозяин»). Режиссёром выступил Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).