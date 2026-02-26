«Смеялся до слёз»: первые зрители хвалят продолжение «Клиники»

26 февраля состоялась премьера десятого сезона «Клиники» — продолжения знаменитого комедийного сериала Билла Лоуренса. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и другие актёры оригинального шоу, для просмотра уже доступны два эпизода.

Так, на агрегаторе IMDb у первых серий уже появились оценки от зрителей — 9,2 и 8,5 баллов. Зрители хвалят шоу за добрый юмор, возращение любимых персонажей и удачный каст новых актёров-интернов. Некоторые же продолжают выражать скепсис и отмечают, что дождутся релиза всех эпизодов, чтобы сделать выводы.

Что пишут зрители о десятом сезоне «Клиники»

Первый эпизод в духе классических серий из прошлого. Авторы отлично совместили забавные моменты и ностальгию с приятной порцией эмоций, которые мы все испытывали, смотря оригинальный сериал.

Я так рад, что, по крайней мере пока, 10-й сезон ощущается как оригинальная «Клиника». В ней есть очевидные изменения, связанные с текущей обстановкой, но сериал не потакает им и не кажется замкнутым. Юмор остался таким же, как и всегда, а «душа» сериала находится именно там, где ей и место. Я даже не могу выразить, насколько я счастлив и рад видеть всех этих героев.

Десятый сезон «Клиники» заставил меня смеяться до слёз, чему способствовала и эмоциональная составляющая. Новые актёры забавные, у них отличное чувство юмора; их взаимодействие такое же, как у Джей Ди, Тёрка, Карлы и Эллиот 25 лет назад. Кстати, прошлые актёры подошли друг к другу как старый пазл: несколько кусочков не хватает, но я не против найти их позже.

Я готов дать Биллу Лоуренсу время, чтобы он всё обставил. Он отлично поработал над оригинальной «Клиникой» и «Тедом Лассо». После просмотра второй серии всё начинает казаться ближе к тому, каким сериал был раньше, только пятнадцать лет спустя. Я просто хочу посмотреть, как будут развиваться события дальше, прежде чем делать окончательные выводы.

В десятый сезон «Клиники» войдет девять эпизодов — следующую серию выпустят 5 марта.