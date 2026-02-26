Скидки
На iOS и Android вышла Subway Surfers City — продолжение раннера Subway Surfers

25 февраля состоялся релиз Subway Surfers City — продолжения культового раннера Subway Surfers. Игра уже доступна на мобильных платформах iOS и Android. Игру можно скачать и в России — она также переведена на русский язык.

Видео доступно на YouTube-канале Subway Surfers. Права на видео принадлежат Kiloo.

События игры разворачиваются в большом мегаполисе, который разделён на четыре района: Парк Делореана, Доки, Южная линия и Бульвар Восхода. Основа геймплея осталась та же, что и в первой части: игрокам нужно бежать от полицейского по ветке метро, перепрыгивая через препятствия и собирая различные бонусы. Разработчики также добавили новые механики, в числе которых удар ногой и скоростные платформы.

В Subway Surfers City доступны три режима: городской тур с ограничением времени, меняющиеся ивенты и стандартный бесконечный.

