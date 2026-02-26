Скидки
Вышел тизер детективного сериала «Чёрная графиня» про инцидент в театре

Вышел тизер детективного сериала «Чёрная графиня» про инцидент в театре
Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Чёрная графиня». Детективное шоу выйдет на стриминге уже скоро, точную дату релиза назовут позже.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

По сюжету, в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие, которое смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. 12-е шоу начинается, но в этот раз всё идёт не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актёров. Труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира, и движущей силой сюжета становятся человеческие пороки и слабости.

Главные роли в триллере сыграли Кирилл Кяро («Далёкие близкие»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы»), Екатерина Симаходская («Карьеристки») и Олег Васильков («Брат 2»). Режиссёром выступили Илья Куликов («Карьеристки») и Иван Корвин («Струны»).

