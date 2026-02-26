Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Meizu прекратит производство смартфонов из-за кризиса памяти — СМИ

Meizu прекратит производство смартфонов из-за кризиса памяти — СМИ
Комментарии

Издание Cailian Press сообщило, что китайская компания Meizu сворачивает производство смартфонов. По данным СМИ, мобильный бизнес будет исключён из биржевого списка уже в марте.

Источники издания отметили, что одна из причин происходящего — кризис оперативной памяти. Вдобавок, ситуацию ухудшило большое количество долгов компании, которые могут привести к банкротству. При этом, в Meizu продолжат выпускать автомобильные системы, но подразделение Auto станет независимым. Официально в компании не комментировали отказ от выпуска смартфонов.

Ранее директор Meizu Ван Чжицян сообщал, что из-за дефицита памяти компания отменила выпуск смартфона Meizu 22 Air. При этом, выпуск флагманской модели Meizu 23 пока не отменён. Источники Cailian Press также сообщают, что в компании поменяется руководство.

О других проблемах из-за дефицита памяти:
Рынок видеокарт под угрозой вымирания из-за дефицита памяти — компания Zotac
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android