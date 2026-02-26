Meizu прекратит производство смартфонов из-за кризиса памяти — СМИ

Издание Cailian Press сообщило, что китайская компания Meizu сворачивает производство смартфонов. По данным СМИ, мобильный бизнес будет исключён из биржевого списка уже в марте.

Источники издания отметили, что одна из причин происходящего — кризис оперативной памяти. Вдобавок, ситуацию ухудшило большое количество долгов компании, которые могут привести к банкротству. При этом, в Meizu продолжат выпускать автомобильные системы, но подразделение Auto станет независимым. Официально в компании не комментировали отказ от выпуска смартфонов.

Ранее директор Meizu Ван Чжицян сообщал, что из-за дефицита памяти компания отменила выпуск смартфона Meizu 22 Air. При этом, выпуск флагманской модели Meizu 23 пока не отменён. Источники Cailian Press также сообщают, что в компании поменяется руководство.