Расписание выхода эротического сериала «Владимир» с Рэйчел Вайс
Уже 5 марта состоится премьера сериала «Владимир». Экранизация одноимённого романа Джулии Мэй Джонас расскажет о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 марта
|2-я серия
|5 марта
|3-я серия
|5 марта
|4-я серия
|5 марта
|5-я серия
|5 марта
|6-я серия
|5 марта
|7-я серия
|5 марта
|8-я серия
|5 марта
