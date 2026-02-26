Скидки
Сериал Владимир от Нетфликс (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода эротического сериала «Владимир» с Рэйчел Вайс
Комментарии

Уже 5 марта состоится премьера сериала «Владимир». Экранизация одноимённого романа Джулии Мэй Джонас расскажет о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода эротического сериала «Владимир»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 марта
2-я серия5 марта
3-я серия5 марта
4-я серия5 марта
5-я серия5 марта
6-я серия5 марта
7-я серия5 марта
8-я серия5 марта
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
