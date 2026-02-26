Скидки
Сериал На льду (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «На льду»
Комментарии

Уже 6 марта стартует сериал «На льду». Шоу расскажет историю известной фигуристки Ксении, которая возвращается в родной город, чтобы выяснить правду о гибели своего партнёра по фигурному катанию — трагедии 10-летней давности. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх.

В первый сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 1 мая.

Расписание выхода детективного сериала «На льду»

ЭпизодДата выход
1-я серия6 марта
2-я серия13 марта
3-я серия20 марта
4-я серия27 марта
5-я серия3 апреля
6-я серия10 апреля
7-я серия17 апреля
8-я серия24 апреля
9-я серия1 мая
