Расписание выхода детективного сериала «На льду»
Уже 6 марта стартует сериал «На льду». Шоу расскажет историю известной фигуристки Ксении, которая возвращается в родной город, чтобы выяснить правду о гибели своего партнёра по фигурному катанию — трагедии 10-летней давности. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх.
В первый сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 1 мая.
|Эпизод
|Дата выход
|1-я серия
|6 марта
|2-я серия
|13 марта
|3-я серия
|20 марта
|4-я серия
|27 марта
|5-я серия
|3 апреля
|6-я серия
|10 апреля
|7-я серия
|17 апреля
|8-я серия
|24 апреля
|9-я серия
|1 мая
