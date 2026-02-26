Vici Gaming заменит Power Rangers на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Турнирный оператор PGL объявил об изменении в составе участников предстоящего чемпионата PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Команда Vici Gaming заменит коллектив Power Rangers, который ранее отобрался на ивент через квалификации для Восточной Европы.

Организаторы не уточнили причины, по которым Power Rangers (экс-состав Runa) пропустит турнир. Сами игроки также пока не давали комментариев. Vici Gaming получила слот, несмотря на поражение в финале азиатских отборочных.

PGL Wallachia Season 7 пройдёт в Бухаресте, Румыния, с 7 по 15 марта. Призовой фонд соревнования составит $ 1 млн, участие примут 16 коллективов.