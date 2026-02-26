Шансы BC.Game попасть на IEM Cologne Major 2026 упали до 17%

Вероятность выхода команды BC.Game на турнир IEM Cologne Major 2026 резко снизилась. Согласно обновлённым данным аналитика Mischief, коллектив Александра s1mple Костылева теперь имеет лишь 17,6% шансов на получение инвайта.

Падение связано с неудачей на Parken Challenger Championship. В то же время шансы команды HOTU, за которую играет Давид n0rb3r7 Даниелян, выросли до 48,7% после победы на Roman Imperium Cup V.

Шансы распределения инвайтов на мэйджор в Кёльне Фото: Mischief

Российская PARIVISION практически обеспечила себе слот (99%), а у BetBoom Team вероятность составляет 64,7%. Приглашения на чемпионат будут распределены 6 апреля на основе рейтинга Valve. Мэйджор в Германии пройдёт со 2 по 21 июня.