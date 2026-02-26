Скидки
Шансы BC.Game попасть на IEM Cologne Major 2026 упали до 17%

BC.Game на IEM Krakow 2026
Комментарии

Вероятность выхода команды BC.Game на турнир IEM Cologne Major 2026 резко снизилась. Согласно обновлённым данным аналитика Mischief, коллектив Александра s1mple Костылева теперь имеет лишь 17,6% шансов на получение инвайта.

Падение связано с неудачей на Parken Challenger Championship. В то же время шансы команды HOTU, за которую играет Давид n0rb3r7 Даниелян, выросли до 48,7% после победы на Roman Imperium Cup V.

Шансы распределения инвайтов на мэйджор в Кёльне

Фото: Mischief

Российская PARIVISION практически обеспечила себе слот (99%), а у BetBoom Team вероятность составляет 64,7%. Приглашения на чемпионат будут распределены 6 апреля на основе рейтинга Valve. Мэйджор в Германии пройдёт со 2 по 21 июня.

