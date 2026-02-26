Стартовали съёмки комедийного сериала «Шик» — первые кадры

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start сообщили о старте съёмок сериала «Шик». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: «Иви»/Start

По сюжету, главной героиней выступает Анна, по прозвищу «Мамка». Она живёт в Вышнем Волочке и воспитывает четырёх братьев и сестёр, а также работает в местной конторе микрозаймов. В один момент, Анна получает 100 млн рублей — и всё из-за банковской ошибки. Теперь ей предстоит решить, на что именно потратить эти деньги.

Главные роли исполнили Юлия Серина («Огонь»), Александр Яценко («Аритмия»), Александр Паль («Гагарин. Первый в космосе»), Игорь Царегородцев («Бременские музыканты») и другие актёры. Режиссёром выступила Соня Райзман («Веселый понедельник»).