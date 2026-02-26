Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедийного сериала «Шик» — первые кадры

Стартовали съёмки комедийного сериала «Шик» — первые кадры
Комментарии

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start сообщили о старте съёмок сериала «Шик». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: «Иви»/Start

Фото: «Иви»/Start

Фото: «Иви»/Start

Фото: «Иви»/Start

Фото: «Иви»/Start

Фото: «Иви»/Start

По сюжету, главной героиней выступает Анна, по прозвищу «Мамка». Она живёт в Вышнем Волочке и воспитывает четырёх братьев и сестёр, а также работает в местной конторе микрозаймов. В один момент, Анна получает 100 млн рублей — и всё из-за банковской ошибки. Теперь ей предстоит решить, на что именно потратить эти деньги.

Главные роли исполнили Юлия Серина («Огонь»), Александр Яценко («Аритмия»), Александр Паль («Гагарин. Первый в космосе»), Игорь Царегородцев («Бременские музыканты») и другие актёры. Режиссёром выступила Соня Райзман («Веселый понедельник»).

О другом популярном шоу:
Что стало с актёрами культового сериала «Клиника»
Фото
Что стало с актёрами культового сериала «Клиника»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android