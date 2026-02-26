Скидки
В Госдуме предложили отказаться от блокировок в российском интернете

В Госдуме предложили отказаться от блокировок в российском интернете
Комментарии

Лидер партии «Новые люди» и депутат государственной думы Алексей Нечаев предложил программу по запрету блокировки различных интернет-сервисов для школьников. Инициатива получила название «Год без запретов».

Депутат отметил, что детскую агрессию не стоит связывать с соцсетями и видеоиграми — они не объясняют подростковые конфликты в школе. Нечаев заявил, что инициатива наконец поможет людям строисть свои планы.

Предлагаем провести этот год, 2026 год, без запретов. Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы. Необходимо сменить курс — сократить давление на бизнес и граждан, отказаться от ограничений и дать людям больше свободы для работы и самовыражения. Только так, можно создать условия для здорового общества и сильной экономики.

Нечаев также отметил, что «Год без запретов» должен помочь пересмотреть домашние задания в школах. Он уверен, что задачи превратились в формальность и не помогают развитию ребёнка.

