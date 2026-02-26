Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Clair Obscur: Expedition 33 вышла русская озвучка от студии GamesVoice

Для Clair Obscur: Expedition 33 вышла русская озвучка от студии GamesVoice
Комментарии

26 февраля состоялся релиз русской озвучки для игры Clair Obscur: Expedition 33 от студии GamesVoice. Дубляж уже могут скачать все желающие и установить на ПК-версию игры на официальном сайте команды.

Видео доступно во VK-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice/Sandfall.

Так, одному из главных героев Гюставу свой голос подарил известный актёр Александр Гаврилин — он озвучивал различных героев Роберта Паттинсона, включая Эдварда из «Сумерек» и Брюса Уэйна из «Бэтмена». Ренуару достался голос актёра Владимира Антоника, который озвучивал Уинстона в серии боевиков «Джон Уик», а также множество героев Сильвестра Сталлоне и Харрисона Форда.

Работа над русской озвучкой для Clair Obscur: Expedition 33 началась в мае 2025 года, когда команда запустила завершила сборы в размере 633 тысяч рублей. В GamesVoice поблагодарили геймеров за поддержку и терпение, сейчас команда занимается озвучанием радио в GTA: San Andreas.

Материалы по теме
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android