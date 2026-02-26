NVIDIA предупредила о сокращении поставок видеокарт RTX 5000

Компания NVIDIA представила отчёт по четвёртому кварталу финансового года. Производитель видеокарт предупредил о предстоящих проблемах с поставками RTX 5000 из-за дефицита памяти.

В NVIDIA отметили, что дефицит сохранится, несмотря на увеличение объёмов закупок. Сколько продлятся проблемы с поставками видеокарт — пока неизвестно. Финансовый директор компании Колетт Кресс заявила, что ограничения отрицательно повлияют на развитие игрового бизнеса в последующие годы.

Производитель также рассказал, что в четвёртом квартале финансового года доход от игровой индустрии составил $ 3,7 млрд — это на 47% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, NVIDIA предупредила, что интерес пользователей не повлияет на выручку.