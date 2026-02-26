Большой трейлер сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё — выход 26 марта

Компания Netflix представила трейлер сериала «Детектив Холе». Криминальная картина стартует на стриминговом сервисе 26 марта. Всего в первый сезон войдёт девять серий.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Проект выступает экранизацией серии бестселлеров норвежского автора Ю Несбё и повествует о детективе Харри Холе. Ему предстоит столкнуться со своим давним противником — коррумпированным полицейским Томом Волером. Параллельно в родном городе героя Осло начинает орудовать серийный убийца.

Первый сезон «Детектива Холе» станет экранизацией книги под названием «Пентаграмма». Главные роли исполнят Тобиас Зантельман («Кон-Тики»), Юэль Киннаман («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Пиа Тьелта («Нефть»).