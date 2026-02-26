«Скучно и однообразно». Первые критики оценили «Крик 7» ниже прошлых частей

27 февраля состоится премьера фильма «Крик 7» — новой части популярной серии хорроров. Некоторые критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 47% свежести.

Таким образом, картина получила меньше всего рекомендаций к просмотру во всей франшизе, не считая третью часть. «Крик 7» хвалят за большое количество интересных убийств, которые придают хоррору напряжение. Ругают ленту за банальный сюжет, скучных персонажей и совершенное отсутствие присущего франшизе необычного юмора.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм ужасов «Крик 7»:

Даже средний фильм из серии «Крик» стоит посмотреть ради мрачных острых ощущений и кровавых сцен, на которые мы можем рассчитывать. Просто не ждите, что он вас поразит.

Несмотря на редкие дерзкие моменты и жестокие убийства, проект, который когда-то высмеивал клише фильмов ужасов, в значительной степени поддался им.

Дело не в том, что «Крик 7» — плохой фильм. Плохих фильмов в этой серии не существует. Даже худший из них более-менее неплох. Но эта часть получилась худшей.

Впервые в жизни у нас появился совершенно поверхностный фильм серии «Крик». Если это не знак того, что пора официально объявить дату смерти франшизы, не знаю, что ещё может быть.

Несмотря на большое количество трупов, «Крик 7» кажется скучным и однообразным.

В «Крике 7» вернётся героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая столкнётся с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Ранее картина должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).