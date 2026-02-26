Скидки
«Звёздный городок» по сериалу «Ради всего человечества» про СССР стартует 29 мая

Комментарии

Компания Apple представила первые кадры сериала «Звёздный городок» — спин-оффа знаменитой картины «Ради всего человечества». Проект стартует 29 мая на стриминговом сервисе Apple TV. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Фото: Apple

Сюжет «Звёздного городка» разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы сериала обещают показать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.

Главные роли исполнили Рис Иванс («Дом Дракона»), Анна Максвелл Мартин («Джейн Остин»), Агнес О'Кейси («Волчий зал») и другие актёры. Создателями проекта выступили Мэтт Уолперт и Бен Недиви — авторы «Ради всего человечества».

