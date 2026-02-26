«Телеграм» заблокируют в России в начале апреля — СМИ

Издание РБК сообщило о дате блокировки мессенджера «Телеграм» в России. По данным источников СМИ, полное ограничение начнётся в начале апреля.

В РБК отметили, одной из причин будущей блокировки стало учащение случаев вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Власти пока не подтверждали официально информацию СМИ.

Ранее глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев прокомментировал замедление «Телеграма» в России. По его словам, владельцы платформы до сих пор не удалили 150 тыс. запрещённых материалов и проигнорировали запросы от властей РФ на их удаление.