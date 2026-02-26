Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке «Телеграма» в России
Роскомнадзор прокомментировал информацию о дате полной блокировки мессенджера «Телеграм» в России. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскомнадзоре заявили, что ему нечего добавить к информации СМИ по данному вопросу. Подтверждения или опровержения полной блокировки популярного мессенджера они не предоставили.
Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.
Ранее издание РБК сообщило, что «Телеграм» заблокируют в России в начале апреля. В СМИ отметили, что одной из обсуждавшихся причин полного закрытия доступа к мессенджеру стали участившиеся случаи вербовки людей для совершения противоправных действий.
