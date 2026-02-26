Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоррор «Ужасающий 4» станет финалом серии

Хоррор «Ужасающий 4» станет финалом серии
Комментарии

Сценарист и режиссёр серии фильмов «Ужасающий» Дэмиен Леоне рассказал о предстоящей четвёртой части франшизы. Постановщик опубликовал соответствующий пост на своих страницах в соцсетях.

По словам Леоне, продолжение станет финальным для всей серии про клоуна Арта. Сейчас автор хоррора уже почти завершил сценарий фильма, а подготовка к съёмкам начнётся весной. Режиссёр также назвал «Ужасающего 4» самой сложной картиной франшизы.

Это самый ценный сценарий из всех, что я написал, по многим причинам, но он также и самый сложный. Здесь много материала, и на кону стоит очень многое не только в творческом, но и в эмоциональном плане. За эти годы мы вместе создали нечто особенное. Поклонники, которые поддерживали эту франшизу, заслуживают чего-то незабываемого. Я официально объявлю о завершении сценария на своих страницах в социальных сетях, а это также означает, что уже скоро мы будем готовиться к съёмкам.

Первая часть «Ужасающего» вышла в 2016 году. Картина рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который начинает терроризировать девушек во время Хэллоуина. Лента стала успешной по всему миру и получила два продолжения. По всему миру франшиза собрала более $ 110 млн, при общем бюджете около $ 2,28 млн. Дата выхода четвёртой части пока неизвестна.

О другом популярном фильме:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android