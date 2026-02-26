Чёрную комедию «Убойные каникулы» перевыпустили в кинотеатрах России

26 февраля стартовал повторный показ комедии «Убойные каникулы» в России. Сеансы на фильм уже появились в российский кинотеатрах.

Сюжет картины повествует о группе студентов, отправившихся отдохнуть за город. В один момент они встречаются с фермерами Такером и Дейлом, которых по ошибке принимают за кровожадных маньяков. Тогда студенты решают сразится с безобидными деревенскими парнями.

Главные роли исполнили Алан Тьюдик («Светлячок»), Тайлер Лабин («Восстание планеты обезьян»), Катрина Боуден («Американский пирог: Все в сборе») и другие актёры. Режиссёром выступил Илай Крэйг («Маленькое зло»). «Убойные каникулы» вышли в 2010 году и стали популярны по всему миру. Лента также понравилась как зрителям, так и критикам: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести от обозревателей и 85% от зрителей.