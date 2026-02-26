«Идеально для фанатов Годзиллы». Критики хвалят второй сезон «Монарх: Наследие монстров»

27 февраля стартует второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров» — продолжения картины про Годзиллу. Некоторые критики уже посмотрели эпизоды и высоко оценили их — на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 78% свежести.

Обозреватели хвалят сериал за возросшее количество масштабных сцен — в кадре появляется больше гигантских монстров, и это порадует фанатов Годзиллы. Отдельно критики отмечают актёров, которые вновь дарят зрителям интересных персонажей. Больше всего ругают сюжет, который слишком поверхностно раскрывает темы проекта.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров»:

Второй сезон «Монарха» исправляет ошибки первого и представляет собой захватывающее приключение, которое полностью меняет правила игры во вселенной монстров.

Продолжение начинается с того места, где закончился первый. Так что мы продолжаем встречаться со всеми теми же персонажами — это к счастью, потому что я бы действительно не хотел обходиться без кого-либо из них.

Второй сезон сериала «Монарх» — обязательный к просмотру как для поклонников Годзиллы, так и для любителей научной фантастики. Благодаря талантливому актёрскому составу, сериал передает эмоциональные моменты, не теряя при этом масштаба, который так любят фанаты Годзиллы.

Компании-конкуренты пытаются заработать на потенциальной угрозе со стороны монстров? Отличная идея. Но во втором сезоне всё кажется таким пресным. Всё могло бы и должно быть намного лучше.

Второй сезон ещё больше погряз в мыльных семейных ссорах и любовных треугольниках, чем первый.

События второго сезона ленты «Монарх: Наследие монстров» вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев — по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».