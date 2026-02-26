Началась открытая бета Marathon — шутера от авторов Destiny

26 февраля начался стресс-тест серверов шутера Marathon. Новую игру студии Bungie уже могут опробовать все желающие на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series. Бета продлится до 2 марта, 21:00 мск .

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

В тестировании игрокам доступно две карты (Perimeter и Dire Marsh) с пятью фракциями. Пользователи могут отправиться в рейды как в одиночку, так и вместе с друзьями до четырёх человек. За достижение уровней в бете можно будет получить контент в полной версии игры — среди них скины на оружие и персонажей.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Проект выйдет с русской озвучкой уже 5 марта.