Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бета игры Марафон — где скачать, сколько продлится, детали

Началась открытая бета Marathon — шутера от авторов Destiny
Комментарии

26 февраля начался стресс-тест серверов шутера Marathon. Новую игру студии Bungie уже могут опробовать все желающие на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series. Бета продлится до 2 марта, 21:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

В тестировании игрокам доступно две карты (Perimeter и Dire Marsh) с пятью фракциями. Пользователи могут отправиться в рейды как в одиночку, так и вместе с друзьями до четырёх человек. За достижение уровней в бете можно будет получить контент в полной версии игры — среди них скины на оружие и персонажей.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Проект выйдет с русской озвучкой уже 5 марта.

Материалы по теме
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android