Шутер Марафон не работает в России — появляется ошибка тапир (tapir)

Бета Marathon не работает в России — появляется ошибка из Destiny 2
26 февраля стартовал стресс-тест Marathon — нового шутера студии Bungie, авторов Destiny. Проект уже могут опробовать все желающие на ПК, PS5 и Xbox Series.

К сожалению, тестирование не работает в России. При попытке подключения с аккаунтов других регионов в главном меню появляется ошибка Tapir — ранее её можно было увидеть и в Destiny 2. Судя по всему, она возникает исключительно в РФ, пользователи других стран о подобных проблемах не сообщают. Наша проверка подтвердила ошибку в главном меню.

Ошибка tapir в главном меню

Ошибка tapir в главном меню

Фото: Bungie

Разработчики из студии Bungie пока не комментировали ситуацию. Ранее в компании связывали блокировку доступа к Destiny 2 в России с некими «особенностями местного законодательства». В стресс-тест Marathon всё же можно поиграть с помощью специальных игровых утилит — в таком случае проект работает без каких-либо проблем.

