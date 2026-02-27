Скидки
Resident Evil 9: Requiem вышла на ПК и консолях
Комментарии

Наконец-то состоялся релиз долгожданной Resident Evil 9: Requiem. Сурвайвал-хоррор доступен на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. До консолей игра добралась ещё ночью, а на компьютерах вышла буквально вот-вот.

Тайтл получил высочайшие оценки критиков, которые оценили его за напряжённую атмосферу, чрезвычайную жестокость, ощущение хоррора и бодрого боевика одновременно. Кстати, Requiem доступна полностью на русском языке, включая озвучку.

События девятой части разворачиваются в том числе в Раккун-Сити, а главной героиней выступает Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. Вторым играбельным персонажем стал Леон Кеннеди, любимчик фанатов по Resident Evil 2 и Resident Evil 4.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Комментарии
