Появился новый постер эротического сериала «Владимир»

Netflix опубликовал новый постер эротического сериала «Владимир» с Лео Вудаллом и Рэйчел Вайс в главных ролях. На нём можно увидеть главных героев.

Новый постер сериала «Владимир»

Фото: Netflix

Это экранизация одноимённого романа Джулии Мэй Джонас расскажет о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.

Уже 5 марта состоится премьера сериала «Владимир». В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с субтитрами на русском языке. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

