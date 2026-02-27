Скидки
Вышел отрывок из второго сезона сериала «Ван Пис»

Netflix опубликовал отрывок из второго сзеона сериала «Ван Пис». В нём можно увидеть Луффи и членов его команды, которые занимаются досугом на корабле.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netflix.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта.

